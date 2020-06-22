По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольные властям территории Донецкой области зафиксировано 362 случая заболевания коронавирусом, в Луганской области — 72.



За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области два человека скончались вследствие заболевания коронавирусом, заявляют в группировке «ДНР». Уточняется, что скончались мужчина 68 лет и женщина 59 лет. В «минздраве» группировки добавили, что 21 июня исследования тестов на коронавирус не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Таким образом, «ДНР» подтверждает 1003 случая коронавируса.



На подконтрольной группировке «ЛНР» выявлен 471 случай заражения коронавирусом COVID-19.



Политика



Украина на минской площадке обращалась с призывом к прекращению огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что встреча в «нормандском формате» должна состояться в ближайшие месяцы, невзирая на пандемию.



Зеленский инициировал изменения в Закон «О высшем образовании», согласно которым дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получат возможность поступить без сдачи ВНО во все украинские вузы. Сейчас такие же условия поступления только у абитуриентов из аннексированного Крыма и Севастополя.



Замминистра образования и науки Егор Стадный считает, что для того, чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.



Общество



Украина открыла КПВВ «Новотроицкое», который расположен на одном транспортном коридоре с открытым сегодня группировкой «ДНР» пунктом пропуска «Еленовка». Граждане, которые следуют с временно неподконтрольной территории, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.



На пункте пропуска «Еленовка» группировки «ДНР» людей пропускают на подконтрольную Украине территорию только при условии сдачи отпечатков пальцев и их фотографирования.



Группировка «ДНР» будет впускать на подконтрольную ей территорию по спискам, составленным представителями так называемого «штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Кроме того, прибывшим необходимо будет провести двухнедельную обсервацию в одной из больниц «ДНР».



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