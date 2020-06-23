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Спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва дома в Киеве

23 июня 2020, 08:10

Спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва дома в Киеве

Спасатели обнаружили под завалами дома в Киеве, где прогремел взрыв 21 июня, тело пятого погибшего. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме  на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел утром 21 июня. По предварительной версии, причиной взрыва стал газ.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.

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