Спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва дома в Киеве

Спасатели обнаружили под завалами дома в Киеве, где прогремел взрыв 21 июня, тело пятого погибшего. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения.



Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел утром 21 июня. По предварительной версии, причиной взрыва стал газ.



По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.