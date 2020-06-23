Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что боевики активно применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Орехово, Попасная, Новозвановка, Хутор Вольный, Новотошковское, Катериновка, Широкино, Павлополь, Новомихайловка, Марьинка, Старогнатовка.

В штабе указали, что украинская сторона открывала огонь в ответ.



По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех боевиков.



С начала текущих суток боевики активности не проявляли.