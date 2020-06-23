Фигурант дела Порошенко отстранен от выполнения обязанностей замглавы МИД

Кабинет министров отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.



Об этом говорится в распоряжении правительства. Заявление об отстранении подал сам Божок.



Он является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрение народному депутату, пятому президенту Петру Порошенко.



По версии следствия, Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году «путем издания явно преступного приказа» склонил главу Службы внешней разведки, которым на тот момент был Егор Божок, к превышению власти и служебных полномочий.



19 июня Божок попросил отстранить его от исполнения полномочий по должности в связи с тем, что Офис генпрокурора решил продлить следствие в производстве по подозрению его в криминальном правонарушении.