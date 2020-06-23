За сутки в ВСУ — 13 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Так, один военнослужащий госпитализирован в Косовскую центральную райбольницу, а по одному сотруднику ВСУ — в Центр легочного здоровья во Львове и Криворожскую инфекционную больницу.



Еще десять человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Киевская область — 2 военнослужащих, Ровенская, Винницкая и Харьковская области — по 1 военнослужащему, Львовская область — 2 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Житомирская область — 1 сотрудник ВСУ).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



По состоянию на 10:00 23 июня коронавирусом в ВСУ болеет 154 человека, еще 266 человек выздоровели, пятеро — скончались.



Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 415 человек.

За минувшие сутки в Украине выявлено 833 случая заражения коронавирусом, 314 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли.