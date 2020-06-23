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Ни в одном из водоемов Донецка нельзя купаться

23 июня 2020, 15:37

Ни в одном из водоемов Донецка нельзя купаться

Ни в одном из водоемов Донецка нельзя купаться из-за несоответствия санэпидемиологическим требованиям. Об этом сообщил сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на «министерство здравоохранения» при группировке «ДНР».

Отмечается, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы проанализировали состояние 14 из 18 водоемов Донецка в апреле-мае текущего года. На прудах «Пески-1», «Путиловский», шахты имени Абакумова и «Кирша-2» исследования не проводились из-за опасности обстрелов этих территорий.

Анализ проб показал, что 96% из них не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям — содержание нефтепродуктов, сульфатов, взвешенных веществ, фенолов. По бактериологическим показателям обнаружены отклонения в 52% проб.

Наиболее значительные превышения нормативных показателей регистрируются в водоемах Буденновского района — прудах «Молодежный», «Заперевальный», «Молочный», где содержание кишечной палочки достигает уже в настоящее время от 24000 до 70000000 КОЕ в 1 дм3 и пруду №6 «Красная Звезда» в Пролетарском районе, где содержание кишечной палочки достигает 1300000 КОЕ в 1 дм3 при норме 5000.

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