В Киеве СБУ объявила о подозрении двум авторам сепаратистских видео

В Киеве пресечена деятельность пророссийских провокаторов, которые распространяли в интернете сепаратистские видео. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По данным следствия, один из подозреваемых имеет российский паспорт.



Подозреваемые также участвовали в сюжетах российских пропагандистских телеканалов, заявили в спецслужбе.



«Инициированная Службой безопасности экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.



По месту жительства фигурантов правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

По информации СБУ, злоумышленники получали средства от спонсоров из РФ.



Организатору группы и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.



Следствие продолжается. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию пропагандистских акций в Украине.