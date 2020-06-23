Военный парад в Донецке: 24 июня «ДНР» перекроет центр

В связи с проведением военного парада по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне 24 июня движение транспорта в центре Донецка будет ограничено. Об этом сообщает подконтрольная группировке «ДНР» городская «администрация».



Сам парад начнется в 9:00.



Уточняется, что с 3:00 до 15:00 ограничения коснутся таких участков дорожной сети:



• по ул. Артема — от пр. Таманского до пр. Павших Коммунаров;

• по ул. Постышева — от пр. Павших Коммунаров до пр. Театрального;

• по бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. 25 лет РККА;

• по пр. 25 лет РККА — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

• по пр. Маяковского — от ул. Артема до ул. Постышева;

• по пр. Комсомольскому — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

• по пр. Гринкевича — от ул. Университетской до ул. Артема;

• по пр. Гурова — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

• по пр. Театральному — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

• по бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

• по пр. Богдана Хмельницкого — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

• по пр. Ватутина — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

• по пр. Мира — от ул. Университетской до ул. Набережной;

• по пр. Титова — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

• по пр. Освобождения Донбасса — от ул. Университетской до ул. Артема;

• по пр. Панфилова — от ул. Университетской до ул. Артема;

• по пр. Таманскому — от ул. Университетской до ул. Челюскинцев.



В связи с парадом «ДНР» объявила 24 июня выходным днем. Также были сняты карантинные ограничение на проведения массовых мероприятий в этот день с 5:00 до 23:00.

Парад ко Дню победы был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за коронавируса.



После того, как президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня, аналогичную дату назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».



Будут ли на парадах в Донецке и Луганске присутствовать зрители, не сообщается.