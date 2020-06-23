ДонОГА: 28 детей погибли на Донетчине с начала вооруженного конфликта

В результате боевых действий на подконтрольной властям территории Донецкой области погибли 28 детей. Еще 85 детей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.



Семеро раненых детей нуждались в протезировании, которое им предоставили в учреждениях здравоохранения других областей.



В ДонОГА заверили, что при необходимости, замена протезов будет осуществляться бесплатно.



Как отметила начальник службы по делам детей ДонОГА Наталья Тимофеева, под наблюдением врачей первичного звена здравоохранения находятся 47 пострадавших детей: 21 ребенок выехал за пределы области, 17 детей достигли совершеннолетия и переданы под надзор взрослого службы здравоохранения.



Отмечается, что большинство раненых детей получили психологические травмы и требуют реабилитационного вмешательства. В 2019 году реабилитационное лечение получили 46 детей.