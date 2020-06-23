В Кривом Роге СБУ нашла тайник с оружием из зоны ООС

В Кривом Роге правоохранители выявили тайник с гранатометами, взрывчаткой и боеприпасами, которые нелегально вывезли из зоны боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По предварительным данным, двое местных жителей организовали вывоз военных средств с помощью своих сообщников в районе проведения ООС.



«Переправленное оружие фигуранты хранили в квартире под деревянным полом и планировали реализовать ее представителям местных криминальных кругов», — отметили в СБУ.



Во время обысков по месту жительства одного из подозреваемых изъяты два ручных противотанковых гранатомета, тротиловая шашка с детонатором, две гранаты РГД-5 с запалами, револьвер, обрез винтовки «Мосина» калибра 7,62 мм, более 800 патронов различного калибра и дымовые шашки.



Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.



Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.