На Луганщине погибли 400 утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию

Пограничники Луганского отряда обнаружили возле границы 20 ящиков, в которых находилось около тысячи маленьких утят, 400 из которых погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«Для поиска контрабандистов сразу выехала группа реагирования, но служебное авто пограничников натолкнулись на ловушку, скорее всего оставленную контрабандистами. Колесо транспортного средства повредили сваренные металлические штыри — так называемый "еж". Во время осмотра ящиков пограничники обнаружили, что около 400 утят не перенесли условий, созданных контрабандистами, и погибли», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что остальных птенцов пограничники передали на ответственное хранение.



Контрабандисты планировали переправить утят в Россию. Сейчас правоохранители ищут нарушителей.