По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Два новых случая заражения были выявлен в Бахмуте, по одному — в Мариуполе, Угледаре, Славянске и Славянском районе. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 368. В Луганской области без учета оккупированной территории коронавирус подтвержден у 73 человек.



В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки один человек скончался вследствие заболевания коронавирусом. Еще у 26 человек подтвердился диагноз COVID-19, заявили в «минздраве» группировки «ДНР». Согласно сообщению, умер мужчина в возрасте 66 лет. Все положительные результаты исследования на коронавирус получили лица, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 7 медицинских работников и 1 ребенок.





Права человека



С середины апреля боевики «МГБ ДНР» удерживают в плену 20-летнего дончанина Богдана Максименко за публикации в поддержку Украины. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила его крестная, блогер Наталия Казённова. Родным удалось передать Богдану только передачу, никаких личных контактов не было. Богдан имеет врожденный порок сердца и нуждается в медицинском сопровождении, однако о состоянии здоровья парня близким неизвестно.



Боевые действия



В результате боевых действий на подконтрольной властям территории Донецкой области погибли 28 детей. Еще 85 детей получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Донецкой облгосадминистрации.



Общество



Вечером 22 июня работа КПВВ «Новотроицкое» была продлена украинской стороной из-за того, что после 18:00 туба прибыло 110 человек со стороны отдельных районов Донетчины. Утром 22 июня боевики открыли на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новотроицкое». Прибывшие с оккупированной территории должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



В группировке «ДНР» заявляют, что разрешат пропуск через «Еленовку» только 25 июня и только для 300 человек, которые подали заявки на включении в список. Они будут отправлены на двухнедельную обсервацию в больницы «ДНР».



Боевики вновь отказались пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ на подконтрольную властям территорию Луганской области, сославшись на карантин из-за COVID-19. Патруль СММ пытался выехать из ОРЛО 20 июня.



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