В штабе ООС рассказали о новых обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала суток среды зафиксировано три обстрела. Потерь среди украинских военных нет.



Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Орехово и Луганского боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от Павлополя применялись ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов.



В штабе подчеркнули, что с начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В частности, зафиксирован огонь из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ООС на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.



В районе Хутора Вольного боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.