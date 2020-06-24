Ситуация с пересечением пункта пропуска группировки «ДНР» «Еленовка» под Донецком остается напряженной. Желающие попасть на подконтрольную Украине территорию начинают формировать пешеходные и автомобильные очереди еще ночью во время комендантского часа боевиков.



Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Dontel.



Отмечается, что некоторые с 3:30 принялись занимать место перед «блокпостом МВД». Они составили свой список пешеходов, в котором уже 217 человек.

Люди прогнозируют, что сегодня пересечь линию соприкосновения смогут даже не все из тех, кто приехал на блокпост еще вчера.



Как отмечалось, очереди скапливаются из-за процедуры, которую практикует «ДНР». Желающих попасть на подконтрольную Украине территорию фотографируют, с них снимают отпечатки пальцев и их фотографируют. Также необходимо написать объяснительную и подписать заявление о согласии о невозможности возвращения в ОРДО «до особого распоряжения».



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