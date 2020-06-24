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Новые случаи коронавируса в Луганской области — контактные лица с ранее заболевшими

24 июня 2020, 10:34

Новые случаи коронавируса в Луганской области — контактные лица с ранее заболевшими

В Луганской области подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом COVID-19 — это члены семьи из города Рубежное. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что оба — ранее установленные контактные лица, находившиеся на самоизоляции. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Заболевание имеет легкую форму.

В ОГА сообщили, что за все время исследований на подконтрольной территории области COVID-19 лабораторно подтверждено у 75 человек. Из них выздоровели — 54; лечатся — 21.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 июня в Украине 39014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев.

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