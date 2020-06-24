«ДНР» подтвердила 1054 случая коронавируса и 66 смертей

За минувшие стуки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 25 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, произошло три летальных случая: умерли мужчины в возрасте 60 и 70 лет и женщина в возрасте 60 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Уточняется, что среди новых случаев заболевания два были выявлены у приезжих из России. Другие случаи COVID-19 обнаружены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 8 медицинских работников.



Также за сутки были выписаны 18 человек.



Всего с начала пандемии «ДНР» подтверждает 1054 случая заболевания коронавирусом. Из них уже выздоровели 308 человек, умерли — 66. На лечении остается 680 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего зафиксировано 377 случаев коронавируса. Из них 179 человек выздоровели, 8 — скончались. На лечении остается 190 пациентов.