На КПВВ «Новотроицкое» ночевали 42 человека

В ночь на 24 июня 42 человека, которые не смогли пересечь линию соприкосновения, остались ночевать в пункте помощи ГСЧС на КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.



Среди тех, кто остался ночевать на КПВВ — шестеро детей.



«Чтобы разместить всех граждан и предоставить им комфортное место для ночлега, был установлен дополнительный модуль. Все мероприятия по оказанию помощи граждан предоставляются с учетом карантинных ограничений. Регулярно осуществляется санитарная обработка палатки и модулей, придерживается социальная дистанция», — говорится в сообщении.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.



При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. Пропуск в ОРДО будет осуществляться в определенные дни по спискам. Также пересекающие должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.