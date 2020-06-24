За пять месяцев промпроизводство на Донетчине снизилось на 13%

В январе-мае 2020 года объем промышленной продукции Донецкой области уменьшился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



«Это произошло вследствие значительного спада за последние два месяца, вызванного снижением как внутреннего, так и внешнего спроса в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — объяснили в управлении статистики.



В апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года объем произведенной в регионе продукции уменьшился на 23,1%, в мае — на 23,2%.



В мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался прирост производства на 1,9%. Это объясняется повышением нагрузки на генерирующие мощности электростанций области, а также некоторым оживлением в металлургическом комплексе.



Отмечается, что в мае усилилась отрицательная динамика производства в машиностроении. Выпуск машиностроительной продукции уменьшился по сравнению с апрелем 2020 года на 23,4%, по сравнению с маем 2019 года — на 40,5%.



В целом с начала 2020 года спад зафиксирован во всех без исключения основных видах промышленной деятельности региона.