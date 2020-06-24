В Дружковка задержан «минер» больницы и городского совета

В Дружковке полиция задержала мужчину, который сообщил о ложном минировании больницы и городского совета. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Информация об угрозе взрыва в одной из городских больниц и Дружковской горсовете поступила 23 июня, в 21.40.



«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда позвонил на 102. Полицейские оперативно обследовали админздания. Факт минирования не подтвердился. Злоумышленник задержан в течение часа», — говорится в сообщении.



Злоумышленник — 44-летний местный жител.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.