Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Порошенко вызывают по факту возможного захвата государственной власти и невыполнение решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Офис генпрокурора закрыл три уголовных производства, в которых фигурировал Порошенко из-за отсутствия состава преступления. Однако 20 производств, в которых фигурирует пятый президент, все еще открыты.