Януковичу повторно сообщено о подозрении в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным следствия, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы целенаправленно снижали обороноспособность страны, сокращая численность Вооруженных сил Украины, расформировании отдельных воинских подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались, в частности, на территории Крыма, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.



В ГБР отмечают, что такие действия были направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности страны, что предоставило РФ и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.



В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

ГБР трижды вызывало Януковича на допрос для приобретения процессуального статуса и проведения процессуальных действий в рамках расследования возможной государственной измены бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы.



В рамках этого производства ГБР вызывало на допрос бывших министров обороны Павла Лебедева (2012) и Дмитрия Саламатина (2012 — 2014).



24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.



В феврале 2014 года Янукович сбежал в Россию, где находится до сих пор.