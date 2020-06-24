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ОП: Вчера на Донбассе впервые за 5 лет не было убитых и раненных

24 июня 2020, 20:19

ОП: Вчера на Донбассе впервые за 5 лет не было убитых и раненных

Вчера, 23 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе впервые за пять лет не было ни убитых, ни раненых украинских военных. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Офисе президента.

«Сегодня впервые за пять лет были такие цифры», — указал собеседник агентства.

С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции, используя 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Потерь среди сил ООС нет.

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