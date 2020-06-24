Срна назначен директором по футболу в «Шахтере»

Ассистент главного тренера «Шахтера», экс-капитан «горняков» Дарио Срна назначен на должность директора по футболу ФК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



На новой должности Срна займется развитием молодых футболистов, адаптацией иностранных игроков, интеграцией воспитанников Академии в первую команду, обсуждением трансферов и соответствием стилю игры «Шахтера» от Академии до первой команды.



«Его главная задача — быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы — тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Один из главных аспектов — адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем», — прокомментировал генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.



За плечами Срны 15 сезонов в составе «Шахтера», 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.



Год назад Срна вернулся в «Шахтер» в качестве помощника тренера клуба Луиша Каштру. В «Шахтере» не уточнили, сохранит ли он эту должность.