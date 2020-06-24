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Срна назначен директором по футболу в «Шахтере»

24 июня 2020, 21:29

Срна назначен директором по футболу в «Шахтере»

Ассистент главного тренера «Шахтера», экс-капитан «горняков» Дарио Срна назначен на должность директора по футболу ФК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На новой должности Срна займется развитием молодых футболистов, адаптацией иностранных игроков, интеграцией воспитанников Академии в первую команду, обсуждением трансферов и соответствием стилю игры «Шахтера» от Академии до первой команды.

«Его главная задача — быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы — тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Один из главных аспектов — адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем», — прокомментировал генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.

 
 
 
 
 
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⚒ @darijosrna назначен на должность директора по футболу ФК «Шахтер». ⠀ Среди задач Дарио на новой должности – развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры «Шахтера» от Академии до первой команды. ⠀ ⚒ @darijosrna has been appointed as FC Shakhtar Director of Football. ⠀ Darijo’s new role duties include the development of young footballers, the adaptation of foreign players, the integration of the Academy guys into the first team, participation in transfer discussions, correspondence of the Academy teams and the first team to the club’s philosophy and Shakhtar’s playing style. ⠀ ⚒ @darijosrna призначено на посаду директора з футболу ФК «Шахтар». ⠀ Серед завдань Дарійо на новій посаді – розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців Академії до першої команди, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу й стилю гри «Шахтаря» від Академії до першої команди. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Срна #Srna #Хорватія #Croatia #Хорватия #Легенда #Legend #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)


За плечами Срны 15 сезонов в составе «Шахтера», 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Год назад Срна вернулся в «Шахтер» в качестве помощника тренера клуба Луиша Каштру. В «Шахтере» не уточнили, сохранит ли он эту должность.

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