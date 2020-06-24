«Мариуполь» уступил в полуфинале Кубка Украины по футболу

Футбольный клуб «Мариуполь» не смог выйти в финал Кубка Украины. В матче 1/2 финала мариупольцы уступили полтавской «Ворскле» в серии послематчевых пенальти (2:3).



Основное время матча завершилось вничью 1:1. В экстратаймах команды голов не забили.



На серию послематчевых пенальти «Ворскла» выпустила на замену 16-летнего вратаря Павла Исенко. Молодой голкипер смог отбить три удара.



Вторым финалистом является киевское «Динамо», которое на прошлой неделе обыграло «Минай» со счетом 2:0.



Финал Кубка Украины состоится 8 июля.