«Мариуполь» проиграл полтавской «Ворскле» в полуфинале Кубка Украины

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины по футболу полтавская «Ворскла» в гостях взяла верх в серии пенальти над «Мариуполем». Об этом сообщает «Укринформ».



В основное время полузащитник приазовцев Сергей Горбунов вывел хозяев вперед на 37-й минуте, на что малийский защитник «Ворсклы» Ибрагим Кане на 80-й минуте ответил результативным ударом с 11-метровой отметки — 1: 1.



Послематчевая серия пенальти завершилась в пользу «Ворсклы» — 3:2.



«Ворскла» стала соперником киевского «Динамо» в решающем кубковом матче-2019/20.