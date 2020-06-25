Штаб заявил о пяти обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Широкино боевики открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям украинских военных на подступах к Старогнатовке и Марьинке велся обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметов и стрелкового оружия.



Впоследствии несколько раз боевики проявили огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Хутора Вольный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



При этом украинские военные открывали огонь в ответ. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух боевиков.



Отмечается, что с начала текущих суток российские вооруженные обстрелов не проявляли, потерь с украинской стороны нет.