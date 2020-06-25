«ЛНР» заявила о 20 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР», передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Таким образом, число выявленных случаев составляет 494. Из них выздоровели 429 человек, а 11 — умерли.



На лечении остается 54 человека.

Вчера «ЛНР» сообщила о 474 случаях заболевания COVID-19



У Минздрава Украины нет достоверных данных о ситуации с COVID-19 на неподконтрольной территории.



На подконтрольной Украине части Луганской области выявлено 75 случаев коронавируса.