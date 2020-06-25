«ДНР» подтвердила 15 случаев заражения COVID-19 за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Отмечается, что все новые случаи выявлены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них три медицинских работника, один водитель скорой помощи и три ребенка, которые контактировали с ранее заболевшими родителями.



За сутки новых случаев выздоровления и смерти не произошло.



Таким образом, «ДНР» всего подтверждает 1069 случаев заражения коронавирусом. Их них выписаны — 308 человек, скончались — 66. На лечении остается 695 пациентов.

У Минздрава Украины нет достоверных данных о ситуации с COVID-19 на неподконтрольной территории.



На подконтрольной властям части Донецкой области всего зафиксировано 399 случаев коронавируса.