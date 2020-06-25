МИД Украины направил ноту протеста России из-за военных парадов в Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в связи с проведением России 24 июня Военный парадов в аннексированных Крыму и оккупированном Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины», — говорится в сообщении.



В МИД отметили, что Россия нарушили Минские соглашения в части отвода танков, артиллерийских орудий и минометов, используя военную технику на параде в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.



Кроме того, проведение парадов в Крыму Украинский МИД расценивает как продолжение политики милитаризации полуострова.



«Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей», — отметили в МИД.



В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали РФ прекратить нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также вывести все свои вооруженные формирования и военную технику.

На фоне пандемии коронавируса в Донецке и Луганске в нарушение Минских договоренностей прошли военные парады по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России группировки «ДНР/ЛНР» перенесли мероприятия с 9 мая на 24 июня.