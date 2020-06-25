УЗ возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов на станции

«Укрзализныця» возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов дальнего и пригородного сообщения на этой станции.Об этом сообщила пресс-служба УЗ.



Отмечается, что такое решение было принято в связи с решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.



В настоящее время возобновлена остановка на станции «Славянск» поездов дальнего сообщения № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, № 712/711 Киев-Константиновка и № 126/125 Киев-Константиновка и пригородных поездов.

«Укрзализныця» остановила продажу билетов с назначением в Славянск с 6 июня из-за вспышки коронавируса.



За сутки 24 июня в городе обнаружили 22 новых случая инфицирования коронавируса, все — медработники психоневрологического интерната.