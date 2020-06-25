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В «ЛНР» заявили о возобновлении работы оператора Vodafone

25 июня 2020, 11:56

В «ЛНР» заявили о возобновлении работы оператора Vodafone

Связь украинского оператора Vodafone снова доступна на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. Об этом пишет сепаратистский сайт МИА «Исток».

«Новости Донбасса» уточняют информацию у компании Vodafone.

На подконтрольной боевикам территории Луганщины связь оператора Vodafone отсутствовала с 7 июня. В группировке «ЛНР» заявляли, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании на подконтрольной Украине территории. Однако в компании причиной отсутствия связи назвали обесточивание станций.

В тоже время в ОРЛО проходили шахтерские протесты из-за накопления задолженности по зарплатам.

Частично отсуствовала связь оператора «ЛНР» «Лугаком». Протестующие связывали это с намерениями «ЛНР» помешать забастовке.

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