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Более 30 человек застряли в «серой зоне»: их не пускают через КПВВ «Новотроицкое» из-за отсутствия мобильного приложения

Обновлено
25 июня 2020, 12:53

Более 30 человек застряли в «серой зоне»: их не пускают через КПВВ «Новотроицкое» из-за отсутствия мобильного приложения

Тридцать один человек «застрял» в «серой зоне» между пунктами пропуска Украины и группировки «ДНР» в Донецкой области. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов со ссылкой на заявление гуманитарной миссии «Пролиска».

Правозащитники отмечают, что эти люди покинули неподконтрольную властям территорию через пункт пропуска «Еленовка» (ДНР), но из-за отсутствия смартфонов, и, соответственно приложения «Дій вдома», пересечь КПВВ «Новотроицкое» (Украина) они не могут. Также люди не могут вернуться на подконтрольную боевикам территорию.

С момента начала работы КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие из оккупированной территории должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». 

«Пролиска» предлагает обеспечить возможность обсервации в учреждениях здравоохранения для людей, которые не могут воспользоваться приложением «Дій вдома».

Пресс-офицер Донецкого погранотряда ГПСУ Валерия Карпиленко сказала «Новостям Донбасса», что украинские пограничники действуют согласно постановлению правительства, которое обязывает иметь приложение «Дій вдома». Она отметила, что пограничники в этой ситуации «делают все, что могут». В частности, помогают связаться с родственниками. Бывают случаи, когда родственники привозят человеку смартфон под КПВВ. Также сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции и ГСЧС раздают Wi-Fi для того, чтобы люди скачали приложение. Если человек не умеет этого делать, то они ему помогают. При этом также есть категория людей, которая отказывается переходить на подконтрольную Украине территорию, надеясь попасть в ОРДО.

Карпиленко отметила, что «застрявшие» люди ночуют в шатре ГСЧС. Ежедневно на ночь остается 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения.

Сейчас вопрос «застрявших» людей решают министерство по вопросам реинтеграции и Донецкая облгосадминистрация.

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Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.

При этом «ДНР» не впускала людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. Работа «Еленовки» на въезд началась только 25 июня. При этом пропуск в ОРДО будет осуществляться только в определенные дни по заранее согласованным спискам. Также пересекающие должны быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.

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