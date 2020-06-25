Шмыгаль пригрозил наказаниями за несоблюдение карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти будут применять к гражданам политику наказаний за несоблюдение карантинных ограничений.



«Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов — преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать такую политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанцирования, масочного режима и дезинфекции», — сказал он во время заседания правительства.



Премьер отметил, что страна получили волну коронавируса: загруженность больниц значительно увеличилось. «Есть области, где загруженность превышает 50%», — добавил он.



Шмыгаль подчеркнул, что рост заболеваемости происходит из-за того, что люди перестали соблюдать меры безопасности. «А местная власть продолжает ослаблять те ограничения, которые остались на местном уровне, чтобы получить политические балы», — считает он.



Премьер отметил, что в других странах заболеваемость коронаиврусом не растет при такой модели карантина.



«Если мы хотим сохранить экономику от провала и не закрывать страну как в марте, то есть единственный путь: всем вместе придерживаться тех ограничений, которые предложены в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция», — подчеркнул Шмыгаль.

За минувшие сутки в Украине выявлено 994 случая заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом за время пандемии. Общее число случаев COVID-19 в стране составляет 40 008. Из них 17 758 человек выздоровели, 1067 скончались. Продолжают болеть 21 183 пациента.