На Донетчине 89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО, не смогли пересечь линию соприкосновения

89% от желающих принять участие в первой сессии ВНО не смогли пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, 59 — дети со временно оккупированной территории.



Подчеркивается, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, могут перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.



Отмечается, что в области тестирования по математике проведено в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровскую и Славянске.