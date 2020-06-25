Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для некоторых категорий граждан

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для некоторых категорий граждан, пересекающих линию соприкосновения на Донбассе и административную границу с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Самоизоляция в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на подконтрольную властям территорию отменена для следующих категорий лиц:



— сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста;



— сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях;



— участников внешнего независимого оценивания и вступительных испытаний, а также их сопровождающих, если нет оснований полагать , что они были в контакте с больными коронавирусом.



В этом году абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без обязательного прохождения ВНО.



Для поступления жителям временно оккупированных территорий не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно иметь свидетельство о рождении. А абитуриенты, которые не имеют украинского документа об образовании, могут получить его через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».



Также изменениями предусматривается прекращение самоизоляции лиц, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19.