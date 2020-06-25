В списки СБУ для обмена попали еще трое гражданских

В плену незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» незаконно удерживаются 234 человека. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Службе безопасности Украины.



Так, боевики удерживают в местах лишения свободы 37 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, четырех членов добровольческих батальонов и 193 гражданских.



По состоянию на 12 июня, по информации СБУ, значились как незаконно лишенные свободы 190 гражданских лиц, 37 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также четыре участника добровольческих батальонов.

Украинская сторона и боевики группировок «ДНР/ЛНР» проводят обмены удерживаемыми лицами во исполнение пункта 6 Минских договоренностей.



Последний обмен прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.