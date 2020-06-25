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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

25 июня 2020, 22:57

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области с начала пандемии зафиксировано 399 случаев заболевания коронавирусом. В Луганской области — 75.

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 1069 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

«ЛНР» заявила про 20 новых случаев коронавируса за минувшие сутки в ОРЛО.

Права человека

В плену незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» незаконно удерживаются 234 человека.

Общество

89% желающих принять участие в первой сессии ВНО из числа жителей ОРДЛО не смогли пересечь линию соприкосновения.

В рамках работы Трехсторонней контактной группы «Vodafone-Украина» получала согласие на проведение аудита своего оборудования в отдельных районах Донбасса, однако такой возможности компании так и не предоставили. В Vodafone подчеркивают, что не имеют физического доступа к своим объектам в ОРДЛО.

Связь украинского оператора Vodafone снова доступна на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.

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