По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19
На подконтрольной властям территории Донецкой области с начала пандемии зафиксировано 399 случаев заболевания коронавирусом. В Луганской области — 75.
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 1069 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.
«ЛНР» заявила про 20 новых случаев коронавируса за минувшие сутки в ОРЛО.
Права человека
В плену незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» незаконно удерживаются 234 человека.
Общество
89% желающих принять участие в первой сессии ВНО из числа жителей ОРДЛО не смогли пересечь линию соприкосновения.
В рамках работы Трехсторонней контактной группы «Vodafone-Украина» получала согласие на проведение аудита своего оборудования в отдельных районах Донбасса, однако такой возможности компании так и не предоставили. В Vodafone подчеркивают, что не имеют физического доступа к своим объектам в ОРДЛО.
Связь украинского оператора Vodafone снова доступна на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.
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