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ОБСЕ: Парады боевиков в Донецке и Луганске собрали около 8 тысяч зрителей

26 июня 2020, 09:04

ОБСЕ: Парады боевиков в Донецке и Луганске собрали около 8 тысяч зрителей

На военных парадах в подконтрольных боевикам Донецке и Луганске присутствовали около 8 тысяч зрителей. Об этом сообщили в СММ ОБСЕ.

Отмечается, что в военном параде в Донецке участвовали более 1 тысячи боевиков.

По данным СММ, за парадом наблюдали не менее 5 000 зрителей.

Наблюдатели зафиксировали, что боевики «ДНР» задействовали в параде 12 танков, 3 зенитных ракетных комплекса, 3 самоходных миномета, 5 самоходных гаубиц, 6 реактивных систем залпового огня, 3 буксируемых миномета, 3 противотанковые пушки и 3 буксируемых гаубицы.

В Луганске военный парад собрал не менее 3 тысяч зрителей, а также более 1 тысячи боевиков.

По случаю парада группировка «ЛНР» вывела в центр Луганска 13 танков, 8 реактивных систем залпового огня, 5 самоходных гаубиц, 5 противотанковых пушек, 5 зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», 5 буксируемых гаубиц и 5 самоходных гаубиц.

Задействование указанной военной техники нарушает Минские договоренности, согласно которым данные единицы техники должны быть отведены за соответствующие линии.

На фоне пандемии коронавируса в Донецке и Луганске в нарушение Минских договоренностей прошли военные парады по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России группировки «ДНР/ЛНР» перенесли мероприятия с 9 мая на 24 июня.

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