В ВСУ за сутки выявлено 3 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 3 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих в Киевской и Винницкой областях находятся на лечении дома. Еще один госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ».



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Всего по состоянию на 26 июня коронавирусом в ВСУ болеет 153 человека. Еще 292 человека выздоровели и пятеро скончались.

За минувшие сутки в Украине подтверждено 1 109 случаев заражения коронавирусом.