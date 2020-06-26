В Нидерландах началось девятое заседание в деле МН17

В пятницу, 26 июня, в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах началось девятое судебное заседание по делу о крушении рейса МН17. Об этом передает «Укринформ».



В зале суда присутствуют судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и журналисты.



Сегодня прокуроры должны ответить на вопросы защиты подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова — единственного из четырех подозреваемых, кто присоединился к судебному процессу. Его интересы представляют нидерландские адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.



Адвокаты Пулатова настаивают на том, что расследование не завершено. Защита также заявила, что нельзя исключать, что МН17 «мог быть сбит украинскими военными».



Защита Пулатова также заявил, что следствие игнорирует мнение российских экспертов, в частности представителей российского концерна «Алмаз-Антей». Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей и экспертов и утверждали, что видят потребность в дополнительном расследовании.