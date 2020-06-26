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Суд Москвы отказал компании из Кипра во взыскании с Алчевского меткомбината почти 4 миллиардов долларов

26 июня 2020, 13:48

Суд Москвы отказал компании из Кипра во взыскании с Алчевского меткомбината почти 4 миллиардов долларов

Арбитражный суд Москвы отказал кипрской Margit Holding Ltd. в иске о взыскании с украинского ПАО «Алчевский металлургический комбинат» 3,7 миллиарда долларов долга по кредиту от 27 декабря 2011 года, в том числе 2,1 миллиарда долларов основной задолженности.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда от 18 июня.

Третьи ми лицами выступили российские Федеральная служба по финансовому мониторингу и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Как следует из материалов дела, кипрская компания и комбинат 27 декабря 2011 года заключили договор займа, по условиям которого комбинат получает 865 миллионов долларов для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Договор вступал в силу с даты его регистрации в Национальном банке Украины и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Договор зарегистрировали в НБУ 28 декабря 2011 года.

Позднее стороны заключили несколько допсоглашений к договору, в результате которых размер займа достиг 2,1 миллиарда долларов.

По данным кипрской компании, она предоставила предприятию 2,1 миллиарда долларов с помощью 8 траншей. Алчевский комбинат выплатил лишь около 32,3 миллиона долларов.

Margit Holding Ltd 6 сентября 2019 года направила комбинату в рамках досудебного урегулирования спора требование о возврате займа, однако на момент заседания денежные средства не были возвращены.

В судебном акте говорится, что, учитывая, что истец не является резидентом России, компании необходимо подтвердить реальность перечисления денежных средств на счет комбината, «поскольку представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке».

Отмечается, что суд критически отнесся к представленным истцом в материалы дела доказательствам, подтверждающим факт выдачи займа в рамках заключенного сторонами договора. Отсутствие реального исполнения договора займа является достаточным и безусловным основанием для отказа в иске о взыскании долга по договору займа, подчеркивается в решении.

Алчевский металлургический комбинат входит в украинскую корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса». При этом предприятие находится на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.

В 2017 году контроль над предприятием незаконно получила компания «Внешторгсервис», которую связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко

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Исд Алчевский металлургический комбинат

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