Вадим Новинский летал в Россию во время карантина

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 5 июня прилетел в аэропорт «Борисполь» из России, сделав промежуточную посадку в столице Литвы, Вильнюсе. Об этом говорится в расследовании «Схем».



Парламентарий рассказал журналистам, что летал в Россию встретиться с семьей, а после прилета дважды сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. По его словам, это освобождало его от 14-дневной самоизоляции.



Новинский также добавил, что разрешения на перелет ему дали Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и пограничная служба.



В материале говорится, что кроме Новинского авиаперелеты в карантин совершали также Виктор Медведчук, Валерий Хорошковский, Александр Ярославский, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Все, кроме Валерия Хорошковского, который был в Великобритании, летали внутири страны.

Напомним, ранее, 15 апреля, депутат сообщал, что у него обнаружили коронавирус. 4 мая он объявил, что вылечился, получив отрицательный результат тестирования. Через 11 дней после прилета из страны, которая находилась в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом, Новинский, не пройдя двух недель обсервации, посетил заседание Верховной Рады.



Стоит отметить, что 20 апреля 2020 года Новинского исключили из санкционного списка России. Санкции предполагали блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ.



Вадим Новинский — внефракционный народный депутат Верховной Рады текущего созыва, который баллотировася от ОИО №57-го города Мариуполя. Ему принадлежат 23,76% акций горно-металлургической компании «Метинвест», остальные акции принадлежат олигарху Ринату Ахметову.