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СБУ в Запорожье пресекла продажу контрафактных сигарет из ОРДЛО

26 июня 2020, 15:47

СБУ в Запорожье пресекла продажу контрафактных сигарет из ОРДЛО

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая занималась переправкой в ​​Запорожье сигарет производства РФ с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, четверо жителей Запорожской области ввозили в регион поддельные табачные изделия под видом марок известных иностранных брендов нелегально. Незаконно переправленный товар они реализовывали крупными партиями оптовым клиентам, а также сбывали через местные торговые точки.

Во время обысков в складских помещениях, гаражах и квартирах участников группы правоохранители изъяли «ежемесячную поставку» в размере 80 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму свыше 2 миллионов гривен.

Вместе с тем, добавляют в СБУ, выявили 8 тысяч долларов и 74 тысячи гривен, банковские карточки и черновые записи с данными о покупателях и логистике перемещения контрафакта.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам подозрения в рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

Напомним, 11 июня в Северодонецке блокировали работу call-центра, обслуживающего российских спонсоров «Л-ДНР».

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