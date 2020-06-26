Признали проблему: «ДНР» запретила продавать детям смеси с никотином

Группировка «ДНР» запретила продавать несовершеннолетним на подконтрольной ей территории некурительные смеси, которые содержат никотин. Такой «закон» сегодня принял «парламент ДНР».



Речь идет о запрете продавать детям так называемые снюсы, а также никотиносодержащие леденцы, подушечки, нетабачные никотиновые пакетики и так далее.



«На фоне сильнейшей зависимости от никотина, его токсичности для несовершеннолетних, рынок заполняется продукцией неизвестного происхождения и сомнительного качества, что в целом потенциально опасно для потребителя», — цитирует «председателя парламента» Владимира Бидевку сепаратистский ресурс ДАН.



Он добавил, что будет установлена «административная ответственность за продажу несовершеннолетним данной продукции и вовлечение подростков в процесс ее потребления». В качестве меры ответственности предусмотрены штрафы.



В Украине снюс запрещен.