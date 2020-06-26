Главные события неподконтрольного Донбасса за 26 июня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1109 новых случаев коронавируса. Умерли 19 ранее заболевших, а 541 человек выздоровел. Общее количество случаев COVID-19 в стране составляет 41 117. Из них 18 299 человек выздоровели, 1086 умерли.



На подконтрольной территории Донецкой области коронавирус подтвердился еще у 12 человек. В Славянске умерла 74-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус. Это девятый летальный случай на Донетчине с начала пандемии.



Психоневрологический интернат в Славянске, где коронавирус подтвердился у 22 медработников, закрыли на самоизоляцию.



17 человек, находившихся на КПВВ «Новотроицкое», доставили в медучреждение на обсервацию.



В городе Попасная Луганской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболела - женщина 50-ти лет.



Два человека умерли в результате заболевания коронавирусом в отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки. За сутки «минздрав» группировки «ДНР» выявил 25 новых случаев заболевания. По состоянию на 26 июня «ДНР» признает 1094 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 323 человека выздоровели, 68 — скончались.



Группировка «ДНР» обязала людей, которые прибыли на подконтрольную боевикам территорию, оставить свои автомобили у пункта пропуска «Еленовка» на период двухнедельной обсервации в больнице.



Группировка «ЛНР» отменила ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Должанска (ранее Свердловск), введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.





Общество



Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает стороны разрешить ситуацию с непропуском людей через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.



Донецкий офис Международного комитета Красного Креста решил приостановить отправку гуманитарной помощи на подконтрольную группировке «ДНР» территорию из-за сложной ситуации между пунктами пропуска на линии соприкосновения.



В «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка» находятся 35 человек, которым группировка «ДНР» отказала в пропуске.



Боевые действия



Житель подконтрольного группировке «ДНР» поселка Александровка Донецкой области умер от осколочных ранений, которые получил ходе обстрела.



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