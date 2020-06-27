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Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года

27 июня 2020, 08:16

Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года

В Нидерландах завершилось девятое судебное заседание по делу МН17, следующее состоится 3 июля. Прокуроры предлагают перейти к рассмотрению дела по сути в феврале-марте 2021 года. Об этом сообщает «Укринформ».

В июле суд должен объявить свое решение по запросам со стороны адвокатов одного из обвиняемых — подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова. В частности, они требуют дополнительной проверки доказательств, представленных нидерландскими прокурорами, больше внимания другим версиям трагедии, а также допросить около 100 свидетелей и экспертов.

Прокуроры считают это ходатайство необоснованным. Они отмечают, что версия о «военном самолете» была рассмотрена и отброшена, так как улики указывают на то, что МН17 уничтожил «Бук».

В связи с тем, что адвокаты Пулатова и родственников погибших рейса МН17 заявили, что им нужно больше времени для подготовки, прокуроры предлагают перейти к рассмотрению дела по существу в феврале-марте 2021 года. На май-июнь 2021 года планируются выступления в суде родственников погибших.

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