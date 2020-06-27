За минувшие сутки в Украине 948 человек заболели COVID-19

В Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев Covid-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Общее число инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 42 065 человек, выздоровевших — 18 701, умерли 1 110 человек.



Сейчас в Украине Covid-19 болеет 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.



За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (168 случаев), в Киеве (140 случаев), в Ровенской области (111 случаев), Закарпатской области (93 случая).



Ситуация в регионах:

У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.