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В Донецкой области — 29 новых случаев коронавируса

27 июня 2020, 09:34

В Донецкой области — 29 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на подконтрольной территории Донецкой области лабораторно подтвердили 29 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

При этом 24 заболевших зафиксировано в Славянске, четверо из них — медработницы. Еще три случая обнаружены в Мариуполе, по одному — в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске.

«Все случаи по Константиновке и Славянске связанные с контактами с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее. По Мариуполю и Краматорске информация уточняется», — отметил Кириленко.

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