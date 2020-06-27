За минувшие сутки на подконтрольной территории Донецкой области лабораторно подтвердили 29 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



При этом 24 заболевших зафиксировано в Славянске, четверо из них — медработницы. Еще три случая обнаружены в Мариуполе, по одному — в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске.



«Все случаи по Константиновке и Славянске связанные с контактами с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее. По Мариуполю и Краматорске информация уточняется», — отметил Кириленко.