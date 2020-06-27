Нидерланды представили новые доказательства того, что самолет МН17 сбила российская ракета

Прокуратура Нидерландов представила на суде запись новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков, что свидетельствует о том, что самолет рейса МН17 в 2014 году попали из установки «Бук». Об этом пишет NRC.



«Мы на месте. Мы уже сбили Сушку [самолет]», — сообщил боевик Леонид Харченко, который позвонил Сергею Дубинскому 17 июля в 16:48.



После этого Дубинский позвонил Олегу Пулатову с требованием уточнить, стрелял ли «Бук» в районе катастрофы.



«"Бук" сбил Сушку после того, как Сушка сбила Боинг », - доложил Пулатов около 19:52.



Об этом же Дубинский потом доложил Игорю Гиркину: «Сушка подвела Боинг, и после этого мы сбили Сушку с помощью нашего "Бука". Хорошие новости, верно, Игорь?»



Гиркин: «Я не знаю, я, честно говоря, не верю в это».



Дубинский: «Нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я».



В прокуратуре напомнили, что других самолетов в этот день никто не сбивал, а в обломках МН17 нашли фрагменты от ракеты Бук. По мнению прокуратуры, другие версии не требуют дальнейшего расследования, поскольку существует много доказательств, указывающих на российскую ракету из установки «Бук».