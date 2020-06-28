За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, все они зафиксированы в Славянске. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Все заболевшие — женщины в возрасте от 34 до 85 лет. Двое из них являются медицинскими работницами.



По словам Кириленко, все случаи связаны с контактами с людьми, у которых коронавирус был выявлен ранее.



Таким образом, в Славянске уже зафиксировано 191 случай коронавируса. В Донецкой области этот город лидирует по числу заболевших.



Всего на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 480 случаев инфицирования COVID-19. Из них 194 человека выздоровели, а 9 — умерли. На лечении остается 277 человек.